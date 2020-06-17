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17.06.2020  14:51   

Харьковские дорожники проводят масштабный ремонт на бульваре Богдана Хмельницкого (ФОТО)

На бульваре Богдана Хмельницкого, в Немишлянскому районе, дорожники проводят обновление дорожного покрытия. Общая площадь - 16 000 квадратных метров. Таких больших ремонтных работ эта важная для района дорожная артерия не видела два десятка лет, говорят коммунальщики.


Фото: Василий Голосный
«Автомобилисты все прекрасно знают, какая здесь была проезжая часть -  в ямах, с наплывами. Первым этапом укладываем данную полосу, на неё уйдёт 1 600 тонн афальтобетонного покрытия. Я думаю, что автомобилисты и жители города оценят нашу работу и будут передвигаться по этой улице с удовольствием. Второй участок планируется, но чуть позже» - сообщил Александр Замай, начальник дорожно-эксплуатационной филиала №6 КП «Дорремстрой».
 
Завершить первый участок обновления бульвара Богдана Хмельницкого, от Московского проспекта до проспекта Александровского, дорожники планируют в ближайшие дни. Для ускорения работ им пришлось перекрыть дорогу.
 
«В ближайших планах, мы планируем провести ремонт таких улиц как улица Матросова - 6 500 метров квадратных. Улица генерала Удовиченко - 5 500 метров квадратных, проспект Юбилейный  - 70 000 метров квадратных, улица Башкирская - 13 000 метров квадратных, Героев Труда - 20 000 метров квадратных. Жителей города и владельцев личных автомобилей просим отнестись с пониманием, потому что приходится на некоторых участках, в связи со сложностью работы, перекрывать движение. Местами частично, местами полностью - для того, чтобы качественно сделать асфальтобетонное покрытие» - сообщил Александр Замай, начальник дорожно-эксплуатационной филиала №6 КП «Дорремстрой». 

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Тэги:  асфальт, ремонт дороги, харьков, бульвар богдана хмельницкого, немышлянский, дорремстрой
 
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