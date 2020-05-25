25.05.2020 12:35

Масочный режим и дистанция между пассажирами: в Харькове запустили метро (ФОТО)

Харьковский метрополитен сегодня, 25 мая, возобновил перевозку пассажиров после двухмесячного карантина.



Фото: Василий Голосный

Как сообщил журналистам заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, запуск метро после двухмесячного перерыва прошел успешно. При этом количество пассажиров в метрополитене после ослабления карантина уменьшилось вдвое.

«Мы запустились без каких-либо сбоев - это результаты работы тех двух месяцев, которые мы были на карантине. Все это время метрополитен работал, конечно не в том объеме, как прежде, но у нас курсировали поезда, это необходимо по технологии, работала вентиляция, проводились регламентные работы и прочее», - сообщил Евгений Водовозов.

Он отметил, что горожане в подземку допускаются только в защитных масках. Их наличие у пассажиров будут проверять сотрудники метрополитена и полиции. Как сообщила рядовой полиции Оксана Беликовская, на каждой станции круглосуточно дежурят один или несколько патрульных. При этом выводить насильно из метро нарушителей масочного режима полицейские не будут.

«Нам рекомендуется попросить человека выйти из метро и купить маску либо воспользоваться другими видами транспорта. Мы маски не выдаем. В то же время выводить насильно людей без масок мы не можем, а можем только предупредить их об опасности», - отметила сотрудник полиции.

По словам генерального директора КП «Харьковский метрополитен» Вячеслава Стаматина, в метрополитене будут соблюдаться санитарные нормы, дезинфекция вагонов будет проводиться четыре раза в сутки – все необходимые средства для этого предприятием закуплены. Кроме того, все сотрудники метрополитена обеспечены термометрами и могут, в случае подозрения на плохое самочувствие, проверить температуру у пассажиров.

«Если есть подозрение или жалобы, мы измеряем пассажирам температуру и в случае необходимости можем вызвать скорую помощь. Также перед каждой сменой температуру измеряют всем работникам метро. Отмечу, что за время карантина среди наших сотрудников не было ни одного заболевшего коронавирусом. Было только одно подозрение, но оно не подтвердилось», - сообщил Вячеслав Стаматин.

Также он отметил, что в случае увеличения пассажиропотока в метро пустят дополнительные составы. Пока же в этом необходимости нет.

Отметим, в метро каждые 15 минут на станциях звучат объявления, напоминающие о соблюдении масочного режима и дистанции между пассажирами.