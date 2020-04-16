16.04.2020 17:55

Маски для водителей и пассажиров. Что изменилось в работе общественного транспорта во время эпидемии коронавируса в Харькове (ФОТО)

Проезд в общественном транспорте во время карантина без масок запрещен. Но если у человека нет защитных средств, то он может обратиться к водителю или кондуктору. В Харькове обеспечили масками не только работников, но и пассажиров.



Фото: Василий Голосный

«Масками нас город обеспечил полностью, у нас появилась возможность дать маски нуждающимся пассажирам. Мы предлагаем, берут люди» - рассказывает Любовь Труфанова, водитель трамвая.



Также для защиты во время пандемии водителям и кондукторам предоставляют перчатки и дезинфекторы.



Водитель, если в вагоне есть кондуктор, руководит транспортом в маске, двери в кабину закрыты, чтобы не было контакта с людьми. Контроллер также использует средства индивидуальной защиты, чтобы минимизировать риски заболевания.



По словам водителя, пассажиры также заботятся о собственной безопасности. Во время карантина люди активнее стали использовать е-тикет.



«Очень много е-тикетов. И люди стараются не контактировать с кондуктором и между собой, деньги никто не передает или талоны» - рассказывает Любовь Труфанова, водитель трамвая.



Электротранспорт регулярно дезинфицируют на каждой конечной остановке. А после завершения работы проводят генеральную уборку:



«При заходе в депо вагоны обязательно дезинфицируются, подметаются, вымываются, все делается обязательно каждый день, проходит через мойку» - рассказывает Любовь Труфанова, водитель трамвая.



Так же дезинфицируют и другой общественный транспорт, и все городские остановки.