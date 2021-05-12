Главная Фото Культура и Туризм На набережной цветут яблони и сакуры (ФОТО)
12.05.2021  11:25   

На набережной цветут яблони и сакуры (ФОТО)


Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

Фотогалерея

Тэги:  харьков, пейзаж, весна
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.05 Спорт Спортивная рыбалка. Харьковчане завоевали командное золото (ФОТО) 12.05 Общество На какие льготы имеет право многодетная семья? 12.05 Спорт Баскетбол. "Харьковские соколы" меняют второго тренера за сезон
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 