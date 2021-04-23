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23.04.2021  10:24   

Озеро в саду Шевченко в последние дни апреля (ФОТО)


Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

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Тэги:  сад шевченко, харьков, озеро, пейзаж, весна
 
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