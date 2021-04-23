Озеро в саду Шевченко в последние дни апреля (ФОТО)

Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)
Звезды предупреждают: в этот день любой поход в магазин может обернуться непредсказуемыми тратами, которые способны пробить в кошельке внушительную брешь.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Каждый год 22 апреля отмечается не просто большой, а поистине глобальный праздник — Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day) — день нашего общего уютного дома.
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