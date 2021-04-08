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08.04.2021  21:39   

Алексеевское водохранилище, Харьков (ФОТО)


Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

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Тэги:  харьков, алексеевка, фото, пейзаж
 
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