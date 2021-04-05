У харьковских фонтанов нет выходных (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 5 апреля Благоприятный день, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Если есть какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент достичь взаимопонимания.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 5 апреля В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром туман.