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05.04.2021  15:03   

У харьковских фонтанов нет выходных (ФОТО)


Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

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Тэги:  фонтан, зеркальная струя, хнатоб, сад шевченко, харьков, пейзаж
 
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