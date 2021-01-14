14.01.2021 15:00

Самый большой портрет Шевченко в Украине заиграл новыми красками (ФОТО)

В Харькове завершились работы по реставрации мурала, посвященного 200-летию Т. Г. Шевченко.



Мурал расположен на фасаде 16-ти этажного дома по адресу Садовый проезд, 30. Это самый большой в Украине (вероятно, и в мире) портрет Тараса Шевченко. Выполнен он был в 2014 году и приурочен к 200-летию со дня рождения поэта. Мурал расположен на фасаде 16-ти этажного дома по адресу Садовый проезд, 30. Это самый большой в Украине (вероятно, и в мире) портрет Тараса Шевченко. Выполнен он был в 2014 году и приурочен к 200-летию со дня рождения поэта.

Площадь портрета 570 кв.м. Использовано более 900 баллончиков с аэрозольной краской.

В 2014 году проект получил награду в номинации «Самое большое граффити на жилом доме».

Как сообщили художники, мурал сильно пострадал от времени и нуждался в реставрации.