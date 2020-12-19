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19.12.2020  22:24   

На площади Свободы зажгла свои огни главная новогодняя елка Харькова - РЕДПОСТ

В День Святого Николая на площади Свободы открыли для посещения новогодний городок и зажгли главную городскую новогоднюю елку.


Фото: Василий Голосный

На площади работают киоски по продаже новогодней атрибутики и угощений. Развернуты аттракционы для детей, фотозоны, работает каток.

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Тэги:  новый год, елка, площадь свободы, харьков
 
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