19.12.2020 22:24

На площади Свободы зажгла свои огни главная новогодняя елка Харькова - РЕДПОСТ

В День Святого Николая на площади Свободы открыли для посещения новогодний городок и зажгли главную городскую новогоднюю елку.



Фото: Василий Голосный

На площади работают киоски по продаже новогодней атрибутики и угощений. Развернуты аттракционы для детей, фотозоны, работает каток.