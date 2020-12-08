ФОТО: Светящиеся инсталляции в саду Шевченко (РЕДПОСТ)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 7 декабря Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. Возможны затяжные выяснения отношений в попытке докопаться до самой сути.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 7 декабря (РЕДПОСТ) В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.