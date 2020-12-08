ФОТО: Светящиеся инсталляции в саду Шевченко (РЕДПОСТ)

Харьков продолжают украшать к новогодним праздникам.
В саду Шевченко к Санта-Клаусу, медведю и сияющим елкам добавились светящиеся фигуры оленей, лошади, снеговика Олафа и фантастические растения.
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. Возможны затяжные выяснения отношений в попытке докопаться до самой сути.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
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