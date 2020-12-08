Главная Фото Культура и Туризм ФОТО: Светящиеся инсталляции в саду Шевченко (РЕДПОСТ)
08.12.2020  07:45   

ФОТО: Светящиеся инсталляции в саду Шевченко (РЕДПОСТ)

Харьков продолжают украшать к новогодним праздникам.


Фото: Василий Голосный

В саду Шевченко к Санта-Клаусу, медведю и сияющим елкам добавились светящиеся фигуры оленей, лошади, снеговика Олафа и фантастические растения.

Фотогалерея

Тэги:  зама, новый год, харьков, сад шевченко, пейзаж
 
Версия для печати
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 