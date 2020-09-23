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23.09.2020  16:14   

ФОТО: Как выглядит харьковский мурал - рекордсмен вечером (РЕДПОСТ)

Коммунальщики создали подсветку самого большого по площади мурала в Украине, который расположен на Алексеевке, рядом с метро «Победа».


Фото: Василий Голосный
Кроме мурала с китами, подсветка появилась и на домах по проспекту Людвига Свободы.

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Тэги:  мурал, киты, харьков, подсветка, пейзаж, вечер, город
 
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