ФОТО: Как выглядит харьковский мурал - рекордсмен вечером (РЕДПОСТ)

Коммунальщики создали подсветку самого большого по площади мурала в Украине, который расположен на Алексеевке, рядом с метро «Победа».
Сегодня удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
23 сентября было принято срывать ягоды рябины и кистями вешать под крышу.
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