В саду Шевченко дети рисовали любимые уголки Харькова (ФОТО)

Звезды склоняют к реализации своих задумок во всех областях. Главное – старайтесь избегать крайностей. Это касается всех сфер: от работы до еды и спиртного.

В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.