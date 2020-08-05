В саду Шевченко дети рисовали любимые уголки Харькова (ФОТО)

Ко дню рождения выдающегося художника Ильи Репина в саду Шевченко устроили художественный флешмоб, посвященный Харькову.
Дети рисовали любимые уголки Харькова. Каждый ребенок получил подарок. Рисунки отсканируют и напечатают в газете блока Геннадия Кернеса Успешный Харьков.
Звезды склоняют к реализации своих задумок во всех областях. Главное – старайтесь избегать крайностей. Это касается всех сфер: от работы до еды и спиртного.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
Ежегодно 5 августа отмечается Международный день светофора.
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