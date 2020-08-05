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05.08.2020  20:46   

В саду Шевченко дети рисовали любимые уголки Харькова (ФОТО)

Ко дню рождения выдающегося художника Ильи Репина в саду Шевченко устроили художественный флешмоб, посвященный Харькову.


Фото: Василий Голосный

Дети рисовали любимые уголки Харькова. Каждый ребенок получил подарок. Рисунки отсканируют и напечатают в газете блока Геннадия Кернеса Успешный Харьков.

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Тэги:  сад шевченко, репин, харьков, флешмоб, дети, рисунки
 
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