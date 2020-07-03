03.07.2020 14:56

В Харькове появились расписанные художниками пианино (ФОТО)

На улицах Харькова появляются оформленные художниками пианино, на которых может играть любой желающий.



Фото: Василий Голосный

Музыкальные инструменты расписали и устанавливают по всему городу в рамках проекта Арт-пиано, являющегося частью фестиваля Kharkiv Music Fest, цель которого — сделать классическую музыку и визуальное искусство доступным. До 7 июля пианино планируют разместить на 20 локациях.

На данный момент полюбоваться на инструменты и поиграть на них можно в таких местах:

площадь перед Харьковской филармонией, возле мурала, посвященного Скрябину

улица Сумская, 56

сквер за памятником Солдату на 23 августа

Саржин яр

школа танцев All Stars в ТРЦ «Караван»

аэропорт

площадь Архитекторов

Центральный ЗАГС

сад Шевченко (воле памятника Т.Г. Шевченко)

Minin Art Hub, пер. Симферопольский, 6