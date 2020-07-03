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03.07.2020  14:56   

В Харькове появились расписанные художниками пианино (ФОТО)

На улицах Харькова появляются оформленные художниками пианино, на которых может играть любой желающий.


Фото: Василий Голосный
Музыкальные инструменты расписали и устанавливают по всему городу в рамках проекта Арт-пиано, являющегося частью фестиваля Kharkiv Music Fest, цель которого — сделать классическую музыку и визуальное искусство доступным. До 7 июля пианино планируют разместить на 20 локациях.
 
На данный момент полюбоваться на инструменты и поиграть на них можно в таких местах:
 
  • площадь перед Харьковской филармонией, возле мурала, посвященного Скрябину
  • улица Сумская, 56
  • сквер за памятником Солдату на 23 августа
  • Саржин яр
  • школа танцев All Stars в ТРЦ «Караван»
  • аэропорт
  • площадь Архитекторов
  • Центральный ЗАГС
  • сад Шевченко (воле памятника Т.Г. Шевченко)
  • Minin Art Hub, пер. Симферопольский, 6

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Тэги:  арт-пиано, kharkiv music fest, харьков, пианино, художники
 
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