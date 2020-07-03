03.07.2020 14:56
В Харькове появились расписанные художниками пианино (ФОТО)
На улицах Харькова появляются оформленные художниками пианино, на которых может играть любой желающий.
Фото: Василий Голосный
Музыкальные инструменты расписали и устанавливают по всему городу в рамках проекта Арт-пиано, являющегося частью фестиваля Kharkiv Music Fest, цель которого — сделать классическую музыку и визуальное искусство доступным. До 7 июля пианино планируют разместить на 20 локациях.
На данный момент полюбоваться на инструменты и поиграть на них можно в таких местах:
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площадь перед Харьковской филармонией, возле мурала, посвященного Скрябину
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улица Сумская, 56
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сквер за памятником Солдату на 23 августа
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Саржин яр
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школа танцев All Stars в ТРЦ «Караван»
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аэропорт
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площадь Архитекторов
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Центральный ЗАГС
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сад Шевченко (воле памятника Т.Г. Шевченко)
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Minin Art Hub, пер. Симферопольский, 6