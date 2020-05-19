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19.05.2020  10:23   

Фонтаны сада Шевченко, Харьков (ФОТОРЕПОРТАЖ)


Фото: Василий Голосный

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Тэги:  сад шевченко, фонтан, харьков, пейзаж
 
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