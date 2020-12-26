Главная Фото Концерты, фестивали ФОТО: В Харькове открылся Вертеп-Фест 2021 - РЕДПОСТ
26.12.2020  09:36   

ФОТО: В Харькове открылся Вертеп-Фест 2021 - РЕДПОСТ

Вертеп-Фест в Харькове проходит уже пятый раз. Особенностью фестиваля вертепов этого года будет проведение всех мероприятий в режиме он-лайн.


Фото: Василий Голосный

Во время открытия фестиваля на площади Свободы в Харькове было исполнено несколько колядок, среди которых «Нова радість стала», которой традиционно начинают фестиваль вертепов.

Также на площади Свободы состоялась торжественная передача Вифлеемского огня мира громаде города Харькова.

Фотогалерея

Тэги:  вертеп-фест, харьков, фестиваль, вифлеемский огонь
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.01 Культура и Туризм В Харькове продолжается Вертеп-фест 2019 12.01 Общество «Вертеп-фест 2019» в Харькове (ФОТО)   03.01 Культура и Туризм В Харькове массово исполнят рождественскую колядку
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 