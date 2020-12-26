ФОТО: В Харькове открылся Вертеп-Фест 2021 - РЕДПОСТ

Вертеп-Фест в Харькове проходит уже пятый раз. Особенностью фестиваля вертепов этого года будет проведение всех мероприятий в режиме он-лайн.
Во время открытия фестиваля на площади Свободы в Харькове было исполнено несколько колядок, среди которых «Нова радість стала», которой традиционно начинают фестиваль вертепов.
Также на площади Свободы состоялась торжественная передача Вифлеемского огня мира громаде города Харькова.
День благоприятен для дел, где требуется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, и в любви справедлива формула: главное – сохранить, а не приумножить.
На католическое Рождество в Харькове будет тепло и мокро.
С 2017 года католическое Рождество – официальный выходной в Украине.
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