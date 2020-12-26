26.12.2020 09:36

ФОТО: В Харькове открылся Вертеп-Фест 2021 - РЕДПОСТ

Вертеп-Фест в Харькове проходит уже пятый раз. Особенностью фестиваля вертепов этого года будет проведение всех мероприятий в режиме он-лайн.



Фото: Василий Голосный

Во время открытия фестиваля на площади Свободы в Харькове было исполнено несколько колядок, среди которых «Нова радість стала», которой традиционно начинают фестиваль вертепов.



Также на площади Свободы состоялась торжественная передача Вифлеемского огня мира громаде города Харькова.