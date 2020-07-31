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31.07.2020  09:40   

В День дружбы дети провели концерт в Саржином яру (ФОТО)

30 июля в Саржином яру детский симфонический оркестр Kharkіv Music Fest провел концерт, посвященный Международному дню дружбы.


Фото: Василий Голосный
В программу концерта вошли:  Чайковский «Стариная французская песня», Чайковский «Марш игрушечных солдатиков», Чайковский «Неополитанская песня», Вивальди «Зима», Штраус «Марш Радецкого», Пахельбель «Канон», Скорик «Мелодия», Бизе увертюра к опере «Кармен», Карлос Гардель «Por una Cabeza», Елгар «Salut d,amour», Пьяццола «Libertango».

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Тэги:  концерт, kharkіv music fest, харьков, саржин яр, дети
 
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