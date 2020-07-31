В День дружбы дети провели концерт в Саржином яру (ФОТО)

30 июля в Саржином яру детский симфонический оркестр Kharkіv Music Fest провел концерт, посвященный Международному дню дружбы.
Сегодня звезды призывают к аккуратности в общении. Тем, кто любит давить на окружающих, сегодня придется несладко: окружающие могут дать очень резкий отпор, вплоть до физического.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквал 15-20 м/с.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
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