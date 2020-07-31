В День дружбы дети провели концерт в Саржином яру (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 30 июля Сегодня звезды призывают к аккуратности в общении. Тем, кто любит давить на окружающих, сегодня придется несладко: окружающие могут дать очень резкий отпор, вплоть до физического.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 30 июля Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквал 15-20 м/с.