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03.03.2020  15:17   

В Харькове прошел фестиваль «Шлях до зірок - 2020» (ФОТО)

28 февраля во Дворце студентов Национального юридического университета им. Я Мудрого прошел финал III районного фестиваля художественного самодеятельного творчества школьников Новобаварского района «Шлях до зірок - 2020».


Фото: Василий Голосный
Фестиваль «Шлях до зірок - 2020» прошел под патронатом мэра Харькова Геннадия Кернеса по инициативе главы администрации Новобаварского района Татьяны Цибульник.
 
Среди финалистов - юные дарования из детских садов и общеобразовательных школ, школ искусств, воспитанники цирковых и танцевальных студий района, культурного центра «Бавария» и ЦДЮТ, студенты профессиональных училищ.
 
Более 1500 детей и их наставников стали участниками фестиваля, из них - более 500 вышли в финал. Дети соревновались в таких номинациях: «Вокал профессиональный и любительский» (соло и ансамбли), «Хоровые коллективы», «Цирковое искусство», «Хореография», «Инструменталисты».
 
В 2020 году на фестивале появились новые номинации: «Самые крутые», «Звезда + звездочка», «Фристайл». 
 
Все финалисты получили памятные статуэтки, дипломы. Также участникам и их родителям были торжественно вручены благодарности Новобаварской администрации и сладости от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

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Тэги:  фестиваль, шлях до зірок, харьков, новобаварский, цибульник
 
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