03.03.2020 15:17

В Харькове прошел фестиваль «Шлях до зірок - 2020» (ФОТО)

28 февраля во Дворце студентов Национального юридического университета им. Я Мудрого прошел финал III районного фестиваля художественного самодеятельного творчества школьников Новобаварского района «Шлях до зірок - 2020».



Фото: Василий Голосный

Фестиваль «Шлях до зірок - 2020» прошел под патронатом мэра Харькова Геннадия Кернеса по инициативе главы администрации Новобаварского района Татьяны Цибульник.

Среди финалистов - юные дарования из детских садов и общеобразовательных школ, школ искусств, воспитанники цирковых и танцевальных студий района, культурного центра «Бавария» и ЦДЮТ, студенты профессиональных училищ.

Более 1500 детей и их наставников стали участниками фестиваля, из них - более 500 вышли в финал. Дети соревновались в таких номинациях : «Вокал профессиональный и любительский» (соло и ансамбли), «Хоровые коллективы», «Цирковое искусство», «Хореография», «Инструменталисты».

В 2020 году на фестивале появились новые номинации: «Самые крутые», «Звезда + звездочка», «Фристайл».

Все финалисты получили памятные статуэтки, дипломы. Также участникам и их родителям были торжественно вручены благодарности Новобаварской администрации и сладости от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.