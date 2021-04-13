13.04.2021 11:22

В Харьковском ботаническом саду продолжается весеннее цветение (ФОТО)

В Харьковском ботаническом саду расцвели гиацинты, нарциссы, печеночница и пролески.



Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)



Гиацинт - это растение, распространенное от Балкан и Средиземноморья до Ближнего Востока и Африки. С древнегреческого гиацинт - «цветок дождей», так как он начинает распускаться с наступлением теплых весенних дождей. Также греки называли его цветком любви, счастья и верности. В коллекции Харьковского ботанического сада насчитывается 50 сортов гиацинта. Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)Гиацинт - это растение, распространенное от Балкан и Средиземноморья до Ближнего Востока и Африки. С древнегреческого гиацинт - «цветок дождей», так как он начинает распускаться с наступлением теплых весенних дождей. Также греки называли его цветком любви, счастья и верности. В коллекции Харьковского ботанического сада насчитывается 50 сортов гиацинта.

«Это луковичное растение, имеющее окрас от белого до жёлтого, красного, оранжевого, тёмно-пурпурного, синего. Есть простой околоцветник и есть махровый околоцветник. Начинают цвести они очень рано. Отрастает «розетка» и цветонос сразу. В наших условиях мы гиацинт укрываем. После гиацинтов начинают цвести нарциссы. Нарцисс - это прекрасный весенний цветок и тоже имеет разнообразную окраску. Это луковичное растение. У нас 4 вида и более 45 сортов» - сообщила Наталья Алехина, старший научный сотрудник Харьковского ботанического сада.

В другой части Ботанического сада, на Клочковской, расцвели пролески, печеночница, ветреница.

«Пролеска сибирская, хохлатка Маршала - более редкое растение для нашей области, более крупное, с жёлтыми цветками. Есть растения интродуценты, то есть привлечённые извне, в условия, где они ранее не произрастали. Та же ветреница дубравная с белыми цветками. В нашей зоне растёт ветреница лютничная с жёлтыми цветками, но она будет немного позже обильнее цвести. Печёночница благородная. Различные пролески - пролеска двулистная, это растение с западной территории Украины. Пролеска Мищенко - это кавказское растение. Различные виды хохлаток среднеазиатских есть» - сообщил Александр Алехин, директор Харьковского ботанического сада.