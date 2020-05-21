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21.05.2020  10:26   

В озере парка Горького появились птицы из Харьковского зоопарка (ФОТО)

Семь канадских казарок, пять огарей и два белых лебедя прибыли в свою летнюю резиденцию на пруд парка Горького.


Фото: Василий Голосный

Подобные «командировки» птиц Харьковского зоопарка — уже многолетняя традиция: весной — в парк, осенью — в зоопарк.

— К путешествиям наши подопечные относятся одобрительно, как будто к маленькому приключению, и свои летние апартаменты обожают, — рассказала пресс-секретарь зоопарка Жанна Сивуха. — Здесь в распоряжении птиц просторный пруд, удобный остров и уютный домик. Больше всего времени птицы проводят, конечно, на воде, но и остров их манит, поскольку это место кормления. Здесь пернатых ждут разнообразные зерновые — пшеница, овес, просто овощи — морковь и свекла, а также сочная трава.

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Источник:   Харьковские известия
 Тэги:  парк горького, птицы, харьков, озеро, лебеди, казарки, огари, пейзаж
 
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