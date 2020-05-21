В озере парка Горького появились птицы из Харьковского зоопарка (ФОТО)

Семь канадских казарок, пять огарей и два белых лебедя прибыли в свою летнюю резиденцию на пруд парка Горького.
Подобные «командировки» птиц Харьковского зоопарка — уже многолетняя традиция: весной — в парк, осенью — в зоопарк.
— К путешествиям наши подопечные относятся одобрительно, как будто к маленькому приключению, и свои летние апартаменты обожают, — рассказала пресс-секретарь зоопарка Жанна Сивуха. — Здесь в распоряжении птиц просторный пруд, удобный остров и уютный домик. Больше всего времени птицы проводят, конечно, на воде, но и остров их манит, поскольку это место кормления. Здесь пернатых ждут разнообразные зерновые — пшеница, овес, просто овощи — морковь и свекла, а также сочная трава.
Сегодня вашим лучшим другом будете вы сами. Постарайтесь не злить себя, не раздражать без особой на то необходимости и не давайте себя в обиду.
Весь день в Харькове будет облачным. Местами будет идти дождь, который во второй половине дня должен ослабнуть. Ближе к вечеру он прекратится.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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