21.05.2020 10:26

В озере парка Горького появились птицы из Харьковского зоопарка (ФОТО)

Семь канадских казарок, пять огарей и два белых лебедя прибыли в свою летнюю резиденцию на пруд парка Горького.



Фото: Василий Голосный

Подобные «командировки» птиц Харьковского зоопарка — уже многолетняя традиция: весной — в парк, осенью — в зоопарк.



— К путешествиям наши подопечные относятся одобрительно, как будто к маленькому приключению, и свои летние апартаменты обожают, — рассказала пресс-секретарь зоопарка Жанна Сивуха. — Здесь в распоряжении птиц просторный пруд, удобный остров и уютный домик. Больше всего времени птицы проводят, конечно, на воде, но и остров их манит, поскольку это место кормления. Здесь пернатых ждут разнообразные зерновые — пшеница, овес, просто овощи — морковь и свекла, а также сочная трава.