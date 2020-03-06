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06.03.2020  17:18   

Весна в Харьковском ботаническом саду (ФОТО)

Погода повлияла и на природу. В Харьковском Ботаническом саду, на новой площадке, расположенной на склоне Саржиного яра, распустились цветы.


Фото: Василий Голосный

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Тэги:  весна, цветы, харьков, ботанический сад
 
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