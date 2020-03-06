Весна в Харьковском ботаническом саду (ФОТО)

Погода повлияла и на природу. В Харьковском Ботаническом саду, на новой площадке, расположенной на склоне Саржиного яра, распустились цветы.
День переполнен флюидами повышенной общественной активности. И окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, даже если об этом никто не просит.
Весна продолжается: синоптики обещают теплые, пусть и не всегда солнечные выходные.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
влажность:
давление:
ветер: