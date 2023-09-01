01.09.2023 13:36 Рита Парфенова

У передмісті Харкова ремонтують дорогу: фото

У межях смт Бабаї Харківського району проходить ремонт ділянки понад 8 кілометрів.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, дороги загального користування місцевого значення відновлює держпідприємство «Дороги Харківщини».



У селищі Бабаї успішно завершили роботи з укладання влаштувального шару асфальтобетонного покриття. Загальна запланована довжина відреставрованого участка дороги становить понад 8 кілометрів.



Нараз проводяться роботи з будівлі тротуарів, встановлення автопавільйонів на зупинках громадського транспорту, монтажу водоскидів й водопропускних труб, а також облаштовування бордюрного каміння та перильного огородження.



А за межами смт Бабаї розпочато роботи з розширення проїзної частини до нормативних показників.



Водіїв просять бути уважними в місцях проведення дорожніх робіт, звертати увагу на нові дорожні знаки та дотримуватись правил дорожнього руху.

Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники відновлюють асфальтобетонне покриття та наносять дорожню розмітку.