17.04.2023 13:58 Рита Парфенова

Запорука психічного здоров'я: ефективні способи боротьби зі стресом

Стрес може бути викликаний різними факторами, включаючи зовнішні подразники, такі як воєнний конфлікт, який може впливати на наше фізичне та емоційне здоров'я.

РЕДПОСТ разом із Центром лабораторних досліджень дає декілька порад, які можуть допомогти упорядкувати психологічний стан та боротися зі стресом:

Переключіть увагу, змістіть акценти на зовнішній світ – спостерігайте за тим, що вас здатне порадувати: як розквітає природа, звуки вітру, шелест листя та спів птахів у сквері. Сконцентруйтеся на тому, що бачите та чуєте в цей момент. Частіше бувайте на свіжому повітрі. Візьміть за звичку щодня, протягом години здійснювати прогулянки в лісі чи парку. Займіться спортом – при цьому не обов’язково ходити в спортзал, достатньо буде ранкової зарядки та легкої пробіжки. Позитивний заряд на день забезпечений. Змініть картинку, вирушайте в подорож – вулицями рідного міста, мальовничими містами України тощо. Нові враження та позитивні емоції допоможуть на якийсь час відволіктися. Знайдіть улюблене хобі – це чудова профілактика стресу. Запитайте себе: Що мені подобається робити? Можливо, писати вірші, шити, в’язати, готувати кулінарні шедеври чи вивчати психологію. Це зробить вас спокійнішим і щасливішим. Спілкуйтесь з рідними та близькими вам людьми – підтримуйте їх у цей непростий час, це дуже важливо і для них, і для вас. Піклуйтеся про інших. Нині будь-яка допомога є доречною та потрібною. Частіше посміхайтеся – людина посміхається, реагуючи на події, причому не завжди позитивні. Посмішку прийнято вважати ознакою дружелюбності, співчуття чи радості, у небезпечній ситуації вона щей допомагає заспокоїтися. Сміх — це найкраща профілактика стресу. Припиніть жаліти себе – слід розуміти, що в житті є як погані, так і хороші моменти. Будьте вдячні за те, що маєте. Подяка — це хороший спосіб профілактики стресу. Замість постійного невдоволення, ви почнете отримувати радість від того, що маєте. Мрійте та фантазуйте – якщо ви прагнете змінити ситуацію, потрібно дивитися тільки вперед і вміти малювати для себе нове життя з новими можливостями. Ці заняття – ваш порятунок від стресу.

Якшр ці техніки не спрацювали, не соромтесь звертатися до фахівця, якщо ви відчуваєте, що не можете самостійно справитися зі стресом. Психолог або психотерапевт може надати вам професійну підтримку і допомогти розібратися з емоційним навантаженням, яке супроводжує стресові ситуації.



При зверненні до фахівця важливо бути відкритим і чесним щодо своїх почуттів і емоцій. Вони допоможуть вам зрозуміти причини вашої тривожності та стресу і визначити способи, якими можна з ними впоратися. Психотерапія може включати різні методи, такі як когнітивно-поведінкова терапія, релаксаційні техніки, медитація, арт-терапія та інші, залежно від вашої конкретної ситуації.



Звернення до фахівця також може бути корисним у випадках, коли стресові ситуації тривають довгий час, такі як воєнні дії, і ви відчуваєте виснаженість і втому. Пам'ятайте, що забота про ваше психічне здоров'я є важливою частиною забезпечення вашого загального благополуччя та добробуту.

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