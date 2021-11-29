29.11.2021 14:56 Васили Голосный

Более 40 метров: в Харькове устанавливают главную елку города (фото)

Для обеспечения мероприятий по проведению новогодних и рождественских праздников на площади Свободы в городе Харькове устанавливается центральная городская елка, а главная площадь города оформляется современными световыми декоративными формами и иллюминацией.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета. В этом году как и ранее вход на площадь открывает декоративная конструкция навеса размером 9х40 м, которая располагается на 10 опорах со светодиодной пиксельной сеткой «Звездное небо». Данная конструкция представляет собой медиа-экран, на котором экспонируется световое шоу на новогоднюю тематику с музыкальным сопровождением.

Новогодняя елка будет высотой 40 метров и 40 сантиметров с диаметром основания 11,78 м. Сама конструкция елки плотно покрыта ветвями искусственной хвои и декорирована праздничной иллюминацией. Вся система праздничной иллюминации закоммутирована и через специальные устройства подключена к компьютерным системам управления, благодаря чему создаются световые анимационные видеоэффекты.

Также елку украсят 200 декоративных элементов в виде подарков, декоративных ожерельев и шариками в количестве 700 штук. Ее верхушку украсят звездой, размер которой 3х4 м.

В мэрии пообещали закончить монтажные и пусконаладочные работы по оформлению площади Свободы к новогодним и рождественским праздникам до 15 декабря 2021 года.

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