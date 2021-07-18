18.07.2021 15:53

Киевское "Динамо": горячие новости из клуба-чемпиона

Последние трансферные переходы в стан динамовцев. Что ждет новичков в составе, сумеют ли они вытеснить из основы ветеранов. Результаты контрольных поединков.

Новости о Динамо Киев от Шурика всегда поражают поклонников команды точными инсайдами. По последней информации источника, руководство команды сумело убедить чемпиона Серии А провести товарищеский спарринг. В свете близкого старта сезона УПЛ и EURO ЛЧ, подопечным Луческу будет полезно узнать свой уровень подготовки на фоне лучшей итальянской команды.

Что показывают новички

Болельщики весьма настороженно отнеслись к переходу в клуб форварда Шкурина. За плечами футболиста весьма неоднозначный сезон 2020/2021. Илья высидел чемпионат на скамейке запасных ЦСКА. Игрок принял участие всего в десяти поединках, в основном выходя на замену на 15-20 минут. Тем не менее Шкурину удалось трижды отправить мяч в ворота противников.

В первом контрольном поединке со швейцарским клубом Шкурин получил место в старте. Вдохновленный доверием форвард показал маневренный футбол и нацеленность на ворота. По признанию тренеров, у нападающего высокие шансы стать основным игроком клуба. Все данные у Ильи присутствуют.

Трансферные слухи

Продолжаются интриги и нагнетание страстей около перехода молодого универсального динамовского форварда Супряги в один из клубов Серии А. Интерес к подписанию молодого игрока появился у середняка итальянской лиги - "Дженоа". Скауты "Грифонов" присматривают перспективных игроков по всему миру, выводят в основу, раскручивают и перепродают с наваром.

Стартовое предложение "Дженоа" показалось спортивной дирекции киевлян не выгодным. Хитрые итальянцы предлагают краткосрочную аренду с правом выкупа за небольшую сумму. Киевлян такой оффер не устраивает, поэтому Супряга остается в распоряжение команды. Итальянцы всерьез рассчитывали на украинского таланта, предлагая нападающему личный контракт на пять сезонов и перспективу перехода в топ-команду в случае успешного выступления за "Дженоа".