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01.06.2021  16:00   

В харьковской школе-интернат №14 открыли обновленный стадион (ФОТО)

В Харькове в школе-интернате №14,что на улице Веделя, построили новый современный стадион. Из-за дождя сегодня его открывали в спортивном зале школы.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на собственного корреспондента. Теперь в школьном спортивном комплексе есть поле для мини-футбола с профессиональным покрытием, поля для баскетбола, волейбола и стритбола. 
 
Кроме того, на стадионе обустроили новую беговую дорожку, яму для прыжков в длину, разнообразные тренажеры и 3 стола для настольного тенниса. 
 
Как отметил и.о. мэра Игорь Терехов, создание таких условий для занятий спортом особенно важно для детей школы-интерната, ведь ученики здесь проводят, фактически, всю неделю:  “Мы хотим, чтобы детки занимались спортом, чтобы они гармонично развивались. А гармоничное развитие предусматривает, конечно, еще и занятие физической культурой”.  
 
 
 
Также руководитель Харькова поблагодарил педагогов за то душевное тепло, которое они дарят детям, а школьников пригласил в парк им. Горького, как только наладится погода.
 
 
Ранее РЕДПОСТ писал, что за время действия программы реконструкции школьных стадионов, с 2011 года новые спортивные комплексы появились в 101-й школе.
Тэги:  школа, харьков
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