Меморандум подписан во время визита харьковской делегации в столицу Албании.
Официальный визит в Тирану (Республика Албания) состоялся 14 мая с целью активизации сотрудничества между городами-партнерами в различных сферах деятельности, пишер РЕДПОСТ со ссылкой на городской совет.
Делегацию возглавили заместитель директора Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская и Почетный консул Республики Албания в городе Харькове Шахин Омаров.
Во время визита были проведены встречи с вице-мэром Тираны Ануелою Ристани, Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Албания Владимиром Шкуровым и Почетным консулом Украины в Республике Албания Бледи Байрактари.
В ходе встречи в Посольстве Украины был подписан Меморандум о сотрудничестве между школами Харькова и Тираны. Также делегация из Харькова приняла участие в конференции по вопросам развития в сфере образования.
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