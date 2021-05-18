18.05.2021 12:04

Подписан Меморандум о сотрудничестве между школами Харькова и Тираны

Меморандум подписан во время визита харьковской делегации в столицу Албании.

Официальный визит в Тирану (Республика Албания) состоялся 14 мая с целью активизации сотрудничества между городами-партнерами в различных сферах деятельности, пишер РЕДПОСТ со ссылкой на городской совет.

Делегацию возглавили заместитель директора Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская и Почетный консул Республики Албания в городе Харькове Шахин Омаров.

Во время визита были проведены встречи с вице-мэром Тираны Ануелою Ристани, Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Албания Владимиром Шкуровым и Почетным консулом Украины в Республике Албания Бледи Байрактари.



В ходе встречи в Посольстве Украины был подписан Меморандум о сотрудничестве между школами Харькова и Тираны. Также делегация из Харькова приняла участие в конференции по вопросам развития в сфере образования.