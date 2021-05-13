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13.05.2021  15:16   

Бадминтон. Харьковчане - сильнейшие среди школьников Украины

Команда Харьковского бадминтонного спортивного клуба успешно выступила на всеукраинской летней гимназиаде в Киеве.

Наши спортсмены выиграли золотые медали во всех категориях. А Полина Бугрова стала абсолютной победительницей турнира.
 
Полина Бугрова выиграла "одиночку" у девушек, завоевала "золото" в паре с Софией Лавровой и в миксте с Евгением Столовым (воспитанник Натальи Головкиной), который добыл победу в одиночной мужской категории.
 
В командном зачете среди школьников Украины харьковчане также стали первыми.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  бадминтон, чемпионы и призеры, харьков, золото, школьники, гимназиада
 
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