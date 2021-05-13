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13.05.2021  13:40   

Регби. Олимп выиграл первый тур ЧУ

В Одессе завершился первый тур чемпионата Украины по регби-7 среди мужских команд Суперлиги. Его выиграл действующий чемпион - харьковский "Олимп".

В своей группе А "Олимп" сыграл несколько матчей. Сначала выиграл со счетом 55:0 у одесского "Политехника", затем уступил харьковскому "Легиону XIII-ШВСМ" - 0:41. В полуфинале одолел одесситов из "Кредо-1963" - 33:0, а в финальном поединке доказал свое преимущество перед "Evolution 7’s" из Хмельницкого - 12:7

Итоговое распределение команд после первого тура:

1 место – "Олимп" (Харьков)
2 место – "Evolution 7’s" (Хмельницкий)
3 место - "Легион XIII-ШВСМ" (Харьков)
4 место – "Кредо-1963" (Одесса)
5 место – "Антарес" (Киев)
6 место – "Сокол" (Львов)
7 место – "Политехник" (Киев)
8 место – "Политехник" (Одесса)

Отметим, что чемпион определяется по итогам трех туров. Второй тур пройдет во Львове 6 июня, а 3-й - 4 июля в Харькове.


 

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  регби, харьков
 
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