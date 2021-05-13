13.05.2021 13:40

Регби. Олимп выиграл первый тур ЧУ

В Одессе завершился первый тур чемпионата Украины по регби-7 среди мужских команд Суперлиги. Его выиграл действующий чемпион - харьковский "Олимп".

В своей группе А "Олимп" сыграл несколько матчей. Сначала выиграл со счетом 55:0 у одесского "Политехника", затем уступил харьковскому "Легиону XIII-ШВСМ" - 0:41. В полуфинале одолел одесситов из "Кредо-1963" - 33:0, а в финальном поединке доказал свое преимущество перед "Evolution 7’s" из Хмельницкого - 12:7



Итоговое распределение команд после первого тура:



1 место – "Олимп" (Харьков)

2 место – "Evolution 7’s" (Хмельницкий)

3 место - "Легион XIII-ШВСМ" (Харьков)

4 место – "Кредо-1963" (Одесса)

5 место – "Антарес" (Киев)

6 место – "Сокол" (Львов)

7 место – "Политехник" (Киев)

8 место – "Политехник" (Одесса)



Отметим, что чемпион определяется по итогам трех туров. Второй тур пройдет во Львове 6 июня, а 3-й - 4 июля в Харькове.





