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13.05.2021  08:32   

В воскресенье город побежит: расписание Харьковского полумарафона

Харьковский полумарафон состоится 16 мая.

Как сообщили организаторы, выдача стартовых пакетов пройдет в субботу, 15 мая. Время: с 12:00 до 19:00. Локация: на месте старта-финиша, у метро "Научная (перекресток проспекта Науки и ул. Культуры).

Регистрация участников из других городов:
16 мая, с 8-00.

Важная информация: на 21 км. участники допускаются к старту при наличии страховки (иметь справку желательно, но участие возможно без нее). Если есть справка от врача, то страховка не обязательна.

Расписание полумарафона:
08:00 - открытие "городка соревнований"
09:30 - старт на дистанции 21 км.
10:00 - старт на дистанции 10 км.
11:30 - награждение на дистанции 10 км.
12:30 - старт на дистанции 1 км.
13:00 - награждение на дистанции 21 и 1 км.

Работа камер хранения: с 08:00 до 13:00.

Регистрация на мероприятие продолжается до сих пор. Условия на сайте организатора.

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  марафон, харьков
 
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