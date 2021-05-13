13.05.2021 08:32

В воскресенье город побежит: расписание Харьковского полумарафона

Харьковский полумарафон состоится 16 мая.

Как сообщили организаторы, выдача стартовых пакетов пройдет в субботу, 15 мая. Время: с 12:00 до 19:00. Локация: на месте старта-финиша, у метро "Научная (перекресток проспекта Науки и ул. Культуры).

Регистрация участников из других городов:

16 мая, с 8-00.

Важная информация: на 21 км. участники допускаются к старту при наличии страховки (иметь справку желательно, но участие возможно без нее). Если есть справка от врача, то страховка не обязательна.

Расписание полумарафона:

08:00 - открытие "городка соревнований"

09:30 - старт на дистанции 21 км.

10:00 - старт на дистанции 10 км.

11:30 - награждение на дистанции 10 км.

12:30 - старт на дистанции 1 км.

13:00 - награждение на дистанции 21 и 1 км.

Работа камер хранения: с 08:00 до 13:00.

Регистрация на мероприятие продолжается до сих пор. Условия на сайте организатора.