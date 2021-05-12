12.05.2021 18:19

Дзюдо. Харьковчане выиграли всеукраинский турнир (ФОТО)

Участие в соревнованиях в Харьковском дворце спорта «Смена» приняли более 100 спортсменов 2006-2008 годов рождения из пяти областей Украины.

В Харькове прошел Всеукраинский турнир по дзюдо среди юношей и девушек на призы Заслуженного мастера спорта по дзюдо, бронзового призера Олимпийских игр 1972 года, призера чемпионатов Европы и мира Анатолия Новикова.

Во время соревнований было разыграно 5 комплектов медалей среди девушек и 12 - среди юношей. Харьковские дзюдоисты победили в 12 весовых категориях.

Золотые медали получили: Дарья Карпусь, Виола Мелешкова, Мирослава Бондаренко, Андриана Андрухив, Арсений Агеев, Павел Масалитин, Дмитрий Матузный, Михаил Селезнев, Даниил Халин, Денис Ромась, Павел Надточий и Дмитрий Серегин.