Дзюдо. Харьковчане выиграли всеукраинский турнир (ФОТО)

Участие в соревнованиях в Харьковском дворце спорта «Смена» приняли более 100 спортсменов 2006-2008 годов рождения из пяти областей Украины.
Главное: берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы?
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
12 мая отмечается профессиональный праздник представительниц одной из самых гуманных профессий – Международный день медицинских сестер.
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