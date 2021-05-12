12.05.2021 15:19

Теннис. Почетная харьковчанка вырвала победу в Риме (ВИДЕО)

Провальное начало и волевая победа Элины Свитолиной в матче за тертий круг против американки Аманды Анисимовой.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) выиграла свой стартовый матч на турнире WTA 1000 в Риме. Во втором круге соревнований она одолела американку Аманду Анисимову (№39 WTA) со счетом 2:6, 6:3, 6:4.

Матч начался с двух выигранных геймов Свитолиной, после чего американка полностью захватила инициативу.

Во второй партии игра стала намного интереснее. Аманда неважно чувствовала себя на подаче. Свитолина этим пользовалась и постоянно зарабатывала и реализовывала брейкпоинты. Со счета 2:2 Свитолина оформила три брейка против одного у соперницы и сравняла счет по сетам.

В третьей партии все шло к уверенной победе украинки. Но со счета 2:5 Анисимова сделала 4:5 (30-30) и только после этого несколько раз ошиблась, что помогло Свитолиной довести камбэк до конца.

Это была третья встреча теннисисток, Элина выиграла во второй раз.

В следующем раунде Свитолина сразится против испанки Гарбинье Мугурусы (№12 WTA), обыгравшей Бернарду Перу из США (№69 WTA).

Элина и Гарбинье сходились друг против друга на корте 12 раз, из которых 7 побед (включая одну техничскую) одержала харьковчанка.

Из этих побед 6 - на быстром, а не грунтовом покрытии.

Мугуруса обыгрывала Свитолину на грунте дважды.

Но именно грунт Рима в 2017 году стал победным для Элины.

Напомним, Свитолина дважды побеждала на соревнованиях в Риме (2017 и 2018). В прошлом году дошла до четвертьфинала.