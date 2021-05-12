Ежегодный легкоатлетический забег, посвященный Дню Победы, состоялся на территории лесопарка. Участниками мероприятия стали около 200 спортсменов.
Курсанты Национального университета гражданской защиты Украины приняли активное участие и собрали обильный урожай наград в забеге на дистанциии 5 километров. Среди женщин 1 место заняла Эмилия Осман (ф-т пожарной безопасности), 3-е - у Марии Козененко (ф-т гражданской защиты).
В юниорской категорий (18-19 лет) победителем стал Никита Коровин (ф-т оперативно-спасательных сил), 2 место занял Андрей Луганский (ф-т пожарной безопасности), а 3-е - Александр Фоменко (ф-т оперативно-спасательных сил).
Среди молодежи (возрастная группа 20-22 года) бронзовую награду завоевал Антон Деркач (ф-т гражданской защиты).
Главное: берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы?
Под влиянием тыловой части Каспийского циклона и его атмосферных фронтов, на Харьковщине ожидается холодная и ветреная погода. Будет стоять облачная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь. Местами по области гроза.
12 мая отмечается профессиональный праздник представительниц одной из самых гуманных профессий – Международный день медицинских сестер.
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