Чемпионат Европы по артистическому плаванию выиграла харьковчанка

Харьковчанка Марта Федина стала чемпионкой Европы артистическому плаванию. Континентальные соревнования по водным видам спорта проходят с 10 по 23 мая в Венгрии (Будапешт).
В финале технической программы солисток первое место заняла харьковская спортсменка Марта Федина. Ее выступление судьи оценили в 91.8445 балла. Второе место заняла Евангелия Платаниоти из Греции (89.2897 балла), а третье белоруска Василиса Хондошко (89.2897 балла).
Кроме того, Марта Федина вместе с Анастасией Савчук со вторым результатом вышли в финал произвольной программы дуэтов (состоится 14 мая).
Сегодня же, 12 мая, сборная Украины по синхронному плаванию, которая полностью состоит из харьковских спортсменок, будет бороться за медали в технической программе групп и в произвольной программе соло.
Главное: берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы?
Под влиянием тыловой части Каспийского циклона и его атмосферных фронтов, на Харьковщине ожидается холодная и ветреная погода. Будет стоять облачная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь. Местами по области гроза.
12 мая отмечается профессиональный праздник представительниц одной из самых гуманных профессий – Международный день медицинских сестер.
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