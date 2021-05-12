Главная Новости Спорт Чемпионат Европы по артистическому плаванию выиграла харьковчанка
12.05.2021  11:20   

Чемпионат Европы по артистическому плаванию выиграла харьковчанка

Харьковчанка Марта Федина стала чемпионкой Европы артистическому плаванию. Континентальные соревнования по водным видам спорта проходят с 10 по 23 мая в Венгрии (Будапешт).

В финале технической программы солисток первое место заняла харьковская спортсменка Марта Федина. Ее выступление судьи оценили в 91.8445 балла. Второе место заняла Евангелия Платаниоти из Греции (89.2897 балла), а третье белоруска Василиса Хондошко (89.2897 балла).

Кроме того, Марта Федина вместе с Анастасией Савчук со вторым результатом вышли в финал произвольной программы дуэтов (состоится 14 мая).

Сегодня же, 12 мая, сборная Украины по синхронному плаванию, которая полностью состоит из харьковских спортсменок, будет бороться за медали в технической программе групп и в произвольной программе соло.

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  плавание, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.04 Спорт Плавание. Харьковчанка - рекордсменка, чемпионка и призерка престижного турнира (ФОТО) 23.03 Спорт Плавание. Харьковские юниоры - среди сильнейших в Украине 11.03 Спорт Плавание: харьковчане собрали медали, новые рекорды и звания на чемпионате Украины
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 