12.05.2021 14:19

Баскетбол. "Харьковские соколы" меняют второго тренера за сезон

Литовскому наставнику Ринатасу Курилионокасу не удалось вывести первостоличную команду в плей-офф.

Главный тренер "Харьковских Соколов" Ринатас Курилионокас после последнего матча с "Черкасскими Мавпами" (73:80), который состоялся 9 мая, объявил о том, что оставляет занимаемую должность.

32-летний литовец возглавил команду в январе этого года, однако под его руководством "Соколы" победили лишь в пяти матчах из 25 и не вышли в плей-офф Суперлиги.

Харьковчане завершили регулярный чемпионат на девятом месте, обойдя лишь две команды по итогам сезона — "Одессу" и "Николаев".

Сезон Суперлиги 2020/21 стал лишь вторым для "Харьковских Соколов" в элитном дивизионе.

На старте нынешнего чемпионата команду возглавлял Олег Манойленко.