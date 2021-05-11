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11.05.2021  19:19   

Самбо. Сильнейшие харьковчане схлестнутся за путевку на чемпионат Украины

В субботу - первенство области по среди юношей и девушек 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения.

15 мая 2021 года в Харькове пройдет чемпионат области по самбо среди юношей и девушек 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения.
 
Эти соревнования станут отборочными на ЧУ.
 
К участию допускаются:
 
юноши 2007-2008 г.р. в весовых категориях: 35 кг., 38 кг., 42 кг., 46 кг., 50 кг., 54 кг., 59 кг., 65 кг., 71 кг., +71 кг.
 
девушки 2007-2008 г.р. в весовых категориях: 34 кг., 37 кг., 40 кг., 43 кг., 47 кг., 51 кг., 54 кг., 59 кг., 65 кг., +65 кг.
Допуск 2 кг.
 
юноши 2009-2010 г.р. в весовых категориях: 29 кг., 32 кг., 35 кг., 38 кг., 42 кг., 46 кг., 50 кг., 54 кг., 59 кг., +59 кг.
 
Место проведения: Харьков, ул. Луи Пастера, 4 (зал борьбы КДЮСШ №11).
 
Ознакомиться с подробностями и регламентом соревнований, а также подать заявку на участие можно на сайте областной федерации самбо.
Тэги:  самбо, чемпионат, харьков, украина, область, путевка, отбор
 
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