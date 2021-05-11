11.05.2021 19:19

Самбо. Сильнейшие харьковчане схлестнутся за путевку на чемпионат Украины

В субботу - первенство области по среди юношей и девушек 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения.

15 мая 2021 года в Харькове пройдет чемпионат области по самбо среди юношей и девушек 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения.

Эти соревнования станут отборочными на ЧУ.

К участию допускаются:

юноши 2007-2008 г.р. в весовых категориях: 35 кг., 38 кг., 42 кг., 46 кг., 50 кг., 54 кг., 59 кг., 65 кг., 71 кг., +71 кг.

девушки 2007-2008 г.р. в весовых категориях: 34 кг., 37 кг., 40 кг., 43 кг., 47 кг., 51 кг., 54 кг., 59 кг., 65 кг., +65 кг.

Допуск 2 кг.

юноши 2009-2010 г.р. в весовых категориях: 29 кг., 32 кг., 35 кг., 38 кг., 42 кг., 46 кг., 50 кг., 54 кг., 59 кг., +59 кг.

Место проведения: Харьков, ул. Луи Пастера, 4 (зал борьбы КДЮСШ №11).

Ознакомиться с подробностями и регламентом соревнований, а также подать заявку на участие можно на сайте областной федерации самбо.