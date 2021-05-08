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08.05.2021  18:13   

Футбол. Харьковский "Металл" в шаге от первой лиги

Харьковский «Металл» досрочно повысился в классе из Второй лиги национального чемпионата.

 Будущий сезон 2021/2022 гг. подопечные Александра Кучера начнут в Первой лиге Украины.

В матче 21-го тура сезона «Металл» сыграл в Новой Каховке с местной «Энергией». Голы Федорива (с пенальти) и Подлепенца до перерыва, а также Нехтия в середине второй 45-минутки принесли харьковчанам победу со счетом 3:1. Гол престижа от хозяев они пропустили на 68-й минуте, когда Россохатый реализовал пенальти.

Выиграв, «Металл» набрал 53 очка после 19 сыгранных матчей. Вторая позиция в таблице у «Кривбасса» из Кривого Рога, имеющего 41 пункт после 18 поединков.

«Энергия» Новая Каховка – «Металл» - 1:3

Голы: Федорив, 14 пенальти (0:1). Подлепенец, 22 (0:2). Нехтий, 59 (0:3). Россохатый, 68 пенальти (1:3)

Тэги:  металл, футбол, первая лига.
 
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