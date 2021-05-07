07.05.2021 17:19

Самбо. Харьковские спасатели - чемпионы и призеры всеукраинской "Динамиады-2021" (ФОТО)

Чемпионат физкультурно-спортивного общества "Динамо" состоялся с 4 по 6 мая в Харькове.

В соревнованиях приняли участие 12 команд ВУЗов и других структурных подразделений МВД со всех уголков Украины.

Серебряными призерами "Динамиада-2021" стали самбисты Национального университета гражданской защиты Украины.

Их достижения в личном зачете:

- 1 место в весовой категории до 58 кг. - Артем Непомящий;

- 1 место в весовой категории до 64 кг. - Владислав Бундюк;

- 2 место в весовой категории до 64 кг. - Евгений Могильченко;

- 3 место в весовой категории до 88 кг. - Андрей Земляной;

- 3 место в весовой категории до 98 кг. - Даниил Быков.