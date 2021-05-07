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07.05.2021  17:19   

Самбо. Харьковские спасатели - чемпионы и призеры всеукраинской "Динамиады-2021" (ФОТО)

Чемпионат физкультурно-спортивного общества "Динамо" состоялся с 4 по 6 мая в Харькове.

В соревнованиях приняли участие 12 команд ВУЗов и других структурных подразделений МВД со всех уголков Украины.
 
Серебряными призерами "Динамиада-2021" стали самбисты Национального университета гражданской защиты Украины.
 
Их достижения в личном зачете:
 
- 1 место в весовой категории до 58 кг. - Артем Непомящий;
 
- 1 место в весовой категории до 64 кг. - Владислав Бундюк;
 
- 2 место в весовой категории до 64 кг. - Евгений Могильченко;
 
- 3 место в весовой категории до 88 кг. - Андрей Земляной;
 
- 3 место в весовой категории до 98 кг. - Даниил Быков.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  самбо, чемпионы и призеры, харьков, украина, спорт, динамо, золото, серебро, бронза, мчс, студенты
 
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