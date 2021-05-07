07.05.2021 16:40

Шахматы. Юная харьковчанка Полина Басова - чемпионка Украины

Соревнования среди юношей и девушек до 12 лет проходили в Полтавской области.

Об этом сообщили в ХОГА.

На чемпионате спортсмены Харьковской области завоевали 1 золотую и 2 серебряные медали.

Чемпионкой Украины в соревнованиях по рапиду стала Полина Басова. Юная харьковчанка, набрав в девяти турах 8.5 очков, опередила ближайшую соперницу на 1.5 очка. Также на счету Полины была серебряная медаль в блице с результатом 6.5 очков. В классической игре она заняла седьмое место.

Еще одну серебряную медаль Харьковщине принес Егор Мариниченко, которой занял второе место в соревнованиях по блицу среди юношей. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ОГА.