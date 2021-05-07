Шахматы. Юная харьковчанка Полина Басова - чемпионка Украины

Соревнования среди юношей и девушек до 12 лет проходили в Полтавской области.
Об этом сообщили в ХОГА.
На чемпионате спортсмены Харьковской области завоевали 1 золотую и 2 серебряные медали.
Чемпионкой Украины в соревнованиях по рапиду стала Полина Басова. Юная харьковчанка, набрав в девяти турах 8.5 очков, опередила ближайшую соперницу на 1.5 очка. Также на счету Полины была серебряная медаль в блице с результатом 6.5 очков. В классической игре она заняла седьмое место.
Еще одну серебряную медаль Харьковщине принес Егор Мариниченко, которой занял второе место в соревнованиях по блицу среди юношей. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ОГА.
День хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
Синоптики обещают дождливые и ветреные выходные.
В 1951 году в Харькове впервые в Украине началось телевещание.
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