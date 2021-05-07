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07.05.2021  15:31   

Теннис. Почетная харьковчанка выпадает из топ-5 мирового рейтинга

В новой редакции рейтинга WTA лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина впервые за восемь месяцев опустится на шестую позицию.

Почетную харьковчанку обойдет Арина Соболенко.
 
Арина Соболенко из Беларуси стала как минимум финалисткой на престижном грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (финал против австралийки Эшли Барти состоится сегодня вечером, в 19:30 Киеву).
 
Отметим, что в случае проигрыша Соболенко в финале разница между пятой и шестой позициями составит всего 10 очков.
 
Ранее теннисистка из Беларуси выше седьмого места не поднималась. В случае ее победы над Барти, Арина обойдет еще и Софию Кенин, став четвертой ракеткой мира.
 
Предыдущий раз Свитолина вылетала из топ-5 мирового рейтинга 14 сентября прошлого года, но через неделю украинка сумела вернуться обратно.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  теннис, свитолина, харьков
 
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