06.05.2021 15:46

Баскетбол. "Харьковские Соколы" дома проиграли "Днепру" (ФОТО, ВИДЕО)

В среду, 5 мая 2021 года, состоялись очередные матчи в рамках регулярного чемпионата Украины по баскетболу.

"Харьковские Соколы" на своей площадке уступили "Днепру".

Матч закончился со счетом 82:88 в пользу гостей.

В этом сезоне для "Днепра" это четвертая победа над харьковчанами.

"Харьковские Соколы": Чумаков (25+12 подборов), Шевченко (10), Пейдж (10), Боггс (9), Бояркин (7+5 передач), Прессли (7), Анисимов (5+5 подборов), Немцу (5+6 подборов), Мусиенко (2).

"Днепр": Тимофеенко (16), Бобров (14+6 подборов), Санон (14), Глебов (13), Шундель (9), Закурдаев (8), Купер (7+6 передач), Корниенко (4+5 подборов), Террелл (3), Кравцов (0+3 подбора).