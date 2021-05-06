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06.05.2021  15:46   

Баскетбол. "Харьковские Соколы" дома проиграли "Днепру" (ФОТО, ВИДЕО)

В среду, 5 мая 2021 года, состоялись очередные матчи в рамках регулярного чемпионата Украины по баскетболу.

"Харьковские Соколы" на своей площадке уступили "Днепру".
 
Матч закончился со счетом 82:88 в пользу гостей.
 
В этом сезоне для "Днепра" это четвертая победа над харьковчанами.
 
"Харьковские Соколы": Чумаков (25+12 подборов), Шевченко (10), Пейдж (10), Боггс (9), Бояркин (7+5 передач), Прессли (7), Анисимов (5+5 подборов), Немцу (5+6 подборов), Мусиенко (2).
 
"Днепр": Тимофеенко (16), Бобров (14+6 подборов), Санон (14), Глебов (13), Шундель (9), Закурдаев (8), Купер (7+6 передач), Корниенко (4+5 подборов), Террелл (3), Кравцов (0+3 подбора).
 

Тэги:  баскетбол, харьковские соколы, харьков, днепр, поражение
 
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