Главная Новости Спорт Дуэльное фехтование. Харьковчане разгромили соперников (ФОТО)
06.05.2021  14:56   

Дуэльное фехтование. Харьковчане разгромили соперников (ФОТО)

Турнир по дуэльному фехтованию "Spring FencingHub" состоялся на средневековой площадке Medieval Park.

Участие в соревнованиях принимали спортсмены из Днепра и Харькова.
 
Призовые места участников распределись следующим образом:
Номинация "Длинный меч":
1. Антон Козерацкий ("Ritter", Харьков)
2. Игорь Чебенеев ("Черный Отряд", Днепр)
3. Даниил Геоня ("Шарухань", Харьков).
 
"Баклер-меч", мужчины:
1. Игорь Чебенеев ("Черный Отряд", Днепр)
2. Константин Слабко ("Шарухань", Харьков)
3. Сергей Клочко ("Ritter", Харьков) .
 
"Баклер-меч", девушки:
1. Наталья Рябчун ("Шарухань", Харьков)
2. Вероника Довгаль ("Черный Отряд", Днепр)
3. Елизавета Черкашина ("Шарухань", Харьков).
 
Сабля, мужчины:
1. Игорь Чебенеев ("Черный Отряд", Днепр)
2. Сергей Мороз ("Шарухань", Харьков)
3. Антон Козерацкий ("RItter", Харьков).
 
Сабля 3х3:
1. Черный Отряд ("Черный Отряд", Днепр)
2. Алтайские Тигры ("Ritter", Харьков + "ЧО" Днепр)
3. Восток ("Восток", "Шарухань", Харьков).
 
Тэги:  дуэль, фехтование, харьков, реконструкция, историческое фехтование
 
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