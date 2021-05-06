Дуэльное фехтование. Харьковчане разгромили соперников (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 6 мая Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих – и день пройдет конструктивно и с пользой, особенно в сферах, требующих решительности, точности и конкретности.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 7 мая Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков.