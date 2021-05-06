Скалолазание: Ксения Захарова завоевала «бронзу» чемпионата Европы

Участие в соревнованиях приняли 300 спортсменов из 19 стран, которые разыграли медали среди юношей и девушек 14-15 лет и 16-17 лет, а также среди юниоров 18-19 лет.
Чемпионат прошел с 1 по 5 мая в российской Перми в трех дисциплинах: болдеринг, скорость и трудность, а также были награждены сильнейшие спортсмены в многоборье. Они были определены по выступлениям в отдельных дисциплинах без проведения финалов.
По итогам соревнований харьковчанка Ксения Захарова заняла третье место в младшей группе 14-15 лет. Второе место было за еще одной украинкой Анастасией Кобец из Краматорска, а чемпионкой стала спортсменка из Словении.
В отдельных дисциплинах Ксения Захарова заняла пятое место в болдеринге, седьмое - в «трудности» и десятое - в «скорости» .
Всего украинские скалолазы завоевали на этом чемпионате 2 серебряные и 2 бронзовые медали, сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта облгосадминистрации.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих – и день пройдет конструктивно и с пользой, особенно в сферах, требующих решительности, точности и конкретности.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
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