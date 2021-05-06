Скалолазание: Ксения Захарова завоевала «бронзу» чемпионата Европы

06.05.2021 13:41

Участие в соревнованиях приняли 300 спортсменов из 19 стран, которые разыграли медали среди юношей и девушек 14-15 лет и 16-17 лет, а также среди юниоров 18-19 лет.

Чемпионат прошел с 1 по 5 мая в российской Перми в трех дисциплинах: болдеринг, скорость и трудность, а также были награждены сильнейшие спортсмены в многоборье. Они были определены по выступлениям в отдельных дисциплинах без проведения финалов.

По итогам соревнований харьковчанка Ксения Захарова заняла третье место в младшей группе 14-15 лет. Второе место было за еще одной украинкой Анастасией Кобец из Краматорска, а чемпионкой стала спортсменка из Словении.

В отдельных дисциплинах Ксения Захарова заняла пятое место в болдеринге, седьмое - в «трудности» и десятое - в «скорости» .

Всего украинские скалолазы завоевали на этом чемпионате 2 серебряные и 2 бронзовые медали, сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта облгосадминистрации.