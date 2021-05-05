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05.05.2021  14:37   

Стрельба из лука. Харьковские спортсмены - победители и призеры чемпионата Украины

Чемпионат Украины по стрельбе из лука среди воспитанников детских спортивных школ, школ олимпийского резерва и высшего спортивного мастерства прошел в Новой Каховке.

 
Национальное первенство пррходило с 29 апреля по 4 мая 2021 года.
 
Спортсмены соревновались в категории классического и блочного лука.
 
В командном первенстве среди женщин в классическом луке серебряными призерами стала харьковская команда "ШВСМ" (Екатерина Дубровина, Дарья Павличенко, Татьяна Альшаева). Девушки опередили команду "ЛФКС" из Львова и уступили "золотом", опять же, львовской команде "НСБ ЛВС".
 
Среди смешанных команд в классическом луке победителем стала харьковская "СДЮСШОР" в составе Никиты Кравчука и Ирины Третьяковой. Второе место заняла также команда из Харькова "ШВСМ" (Виктор Рубан, Екатерина Дубровина). "Бронза" у команды "Сум ГУ" из Сум.
 
В командном первенстве среди мужчин в блочном луке серебряным призером стала команда "Харьков-Динамо" (Александр Соколов, Дмитрий Шуть, Юрий Дорошенко Юрий). Они опередили бронзового призера "Киев-ЦШВСМ-1" и уступили "золотом" команде "ФСО-Украина".
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  стрельба из лука, чемпионы и призеры, харьков, новая каховка, украина, серебро, золото, бронза, кубок европы
 
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