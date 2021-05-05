ВМХ. Харьковчанин победил на двух стартовых этапах Кубка Европы

Лидер мужской сборной Украины одержал две победы в классе "Круизер".

И на первом, и на втором этапах в финальных заездах с Владиславом за награды сражались итальянские велосипедисты. В итоге после двух этапов Сапожников удерживает единоличное лидерство и в общем зачете континентального Кубка в классе "Круизер".

3 и 4 этапы Кубка Европы по велоспорту ВМХ должны состояться 22 и 23 мая в бельгийском Золдере.