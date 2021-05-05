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05.05.2021  11:32   

ВМХ. Харьковчанин победил на двух стартовых этапах Кубка Европы

Владислав Сапожников добился максимального результата на двух стартовых этапах Кубка Европы по велоспорту ВМХ, которые состоялись с итальянской Вероне.

Лидер мужской сборной Украины одержал две победы в классе "Круизер".

И на первом, и на втором этапах в финальных заездах с Владиславом за награды сражались итальянские велосипедисты. В итоге после двух этапов Сапожников удерживает единоличное лидерство и в общем зачете континентального Кубка в классе "Круизер".

3 и 4 этапы Кубка Европы по велоспорту ВМХ должны состояться 22 и 23 мая в бельгийском Золдере.

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  велоспорт, харьков
 
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