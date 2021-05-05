ВМХ. Харьковчанин победил на двух стартовых этапах Кубка Европы

Владислав Сапожников добился максимального результата на двух стартовых этапах Кубка Европы по велоспорту ВМХ, которые состоялись с итальянской Вероне.
Лидер мужской сборной Украины одержал две победы в классе "Круизер".
И на первом, и на втором этапах в финальных заездах с Владиславом за награды сражались итальянские велосипедисты. В итоге после двух этапов Сапожников удерживает единоличное лидерство и в общем зачете континентального Кубка в классе "Круизер".
3 и 4 этапы Кубка Европы по велоспорту ВМХ должны состояться 22 и 23 мая в бельгийском Золдере.
Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении они могут оказаться пустышками.
Ночью на поверхности почвы заморозки 0...-3°С (до -1°С в воздухе). Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
5 мая мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права инвалидов и Международный день акушерки.
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