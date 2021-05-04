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04.05.2021  15:49   

Дзюдо. Харьковчанин завоевал бронзу Кубка Европы

В столице Хорватии Загребе завершился второй в текущем году Открытый Кубок Европы по дзюдо.

Медаль турнира получил и харьковский спортсмен Евгений Вегера.
 
Наибольшего успеха среди украинцев добился Антон Савицкий, выигравший "золото" в весовой категории до 100 кг. Савицкий не оставил шансов своим соперникам и 3 из 4 победных схваток 25-летний украинец завершил досрочно, а в финале с Зекай Шпати из Косово победил благодаря удачному броску.
 
“Бронзу” в этой же весовой категории завоевал харьковчанин Евгений Вегера. После поражения в полуфинале от Савицкого, по иронии судьбы в схватке за бронзовую награду Евгений встретился еще с одним соотечественником Даниилом Гуцолом. В украинском противостоянии сильнее оказался именно Евгений.
 
Еще одну бронзовую медаль в копилку нашей сборной в категории до 81 кг. сумел положить Геворг Манукян. После поражения в полуфинале от испанца Мендиола, в схватке за медаль Геворг не оставил шансов сопернику из Австрии Себастьяну Денггу.
Тэги:  дзюдо, призер, харьков, кубок, европа, бронза, вегера
 
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