04.05.2021 15:49

Дзюдо. Харьковчанин завоевал бронзу Кубка Европы

В столице Хорватии Загребе завершился второй в текущем году Открытый Кубок Европы по дзюдо.

Медаль турнира получил и харьковский спортсмен Евгений Вегера.

Наибольшего успеха среди украинцев добился Антон Савицкий, выигравший "золото" в весовой категории до 100 кг. Савицкий не оставил шансов своим соперникам и 3 из 4 победных схваток 25-летний украинец завершил досрочно, а в финале с Зекай Шпати из Косово победил благодаря удачному броску.

“Бронзу” в этой же весовой категории завоевал харьковчанин Евгений Вегера. После поражения в полуфинале от Савицкого, по иронии судьбы в схватке за бронзовую награду Евгений встретился еще с одним соотечественником Даниилом Гуцолом. В украинском противостоянии сильнее оказался именно Евгений.

Еще одну бронзовую медаль в копилку нашей сборной в категории до 81 кг. сумел положить Геворг Манукян. После поражения в полуфинале от испанца Мендиола, в схватке за медаль Геворг не оставил шансов сопернику из Австрии Себастьяну Денггу.