Стрельба из лука. В Первой столице пройдет "Кубок городского головы Харькова"

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 30 апреля В гороскопе будут преобладать не личные, а в первую очередь общественные интересы: многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. В такие дни люди чаще обычного остаются работать сверхурочно, подают милостыню, говорят о политике, дают советы.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 5 мая Ночью на поверхности почвы заморозки 0...-3°С (до -1°С в воздухе). Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.