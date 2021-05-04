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04.05.2021  14:19   

Стрельба из лука. В Первой столице пройдет "Кубок городского головы Харькова"

В состязаниях примут участие взрослые. Дата: 13.05.2021 - 16.05.2021

В Перовой столице пройдут Всеукраинские соревнования "Кубок городского головы Харькова" среди взрослых по стрельбе из лука (III ранг)
 
Дата проведения - 13.05.2021 - 16.05.2021
 
Время: с 12:00 до 17:00
 
Место: Харьков, ул. Рудика, 2 (КУ ХГ СДЮСШОР по стрельбе из лука “Коммунар”)
 
Всеукраинские соревнования "Кубок городского головы Харькова" - это мероприятие, где принимают участие сильнейшие лучники Украины - победители и призеры чемпионатов мира и Европы, участники Олимпийских игр.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  стрельба из лука, кубок городского головы, харьков
 
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