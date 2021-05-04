04.05.2021 12:47

Харьковчане победно выступили на чемпионате Украины по ММА

В Харькове состоялся чемпионат Украины по смешанным единоборствам среди взрослых и молодежи, на котором спортсмены Харьковской области завоевали 11 медалей.

Участие в соревнованиях приняли 200 спортсменов из 19 областей Украины и Киева, а по его итогам харьковские бойцы совместными усилиями двух возрастных категорий получили 2 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей.

Чемпионом Украины среди взрослых стал Владислав Дубков (весовая категория 61.2кг), а среди молодежи золотую медаль получил Кирилл Соловьев (весовая категория 56.7кг).

Серебряными призерами среди взрослых стали Александр Пуляев (весовая категория свыше 93кг), Вячеслав Иващук (весовая категория 83.9кг), Дмитрий Алферов (весовая категория 70.3кг) и Осман Мусаев (весовая категория 65.8кг).

Бронзовые медали среди взрослых завоевали: Кирилл Соловьев (весовая категория 56.7кг), Марк Зурабов (весовая категория 52.2кг) и Николай Коваленко (весовая категория 93кг).

Еще две «бронзы» завоевали в соревнованиях среди молодежи Илья Лысяк (весовая категория 83.9 кг) и Валерия Гусакова (весовая категория 61.2 кг).

Кроме того сборная Харьковской области заняла первое общекомандное место. Второе было по команде Днепропетровской области, а третье - Волынской.