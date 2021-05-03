Главная Новости Спорт Футбол. Харьковчанка будет судить один из ключевых матчей тура
03.05.2021  17:33   

Футбол. Харьковчанка будет судить один из ключевых матчей тура

Комитет арбитров Украины определил судейские назначения на поединки.

Комитет арбитров Украины определил судейские назначения на поединки 25-го тура чемпионата Украины.
 
Харьковчанка Катерина Монзуль назначена на один из самых интересных матчей тура между полтавской Ворсклой и черниговской Десной, а встречу между Днепром-1 и луганской Зарей обслужит первостоличнк Дмитрий Кривушкин.
 
5 мая, среда, "Динамо" – "Мариуполь" – Андрей Коваленко (Полтава)
 
5 мая, среда, СК "Днепр-1" – "Заря" – Дмитрий Кривушкин (Харьков), арбитр ВАР – Виктор Копиевский
 
5 мая, среда, "Ворскла" – "Десна" – Катерина Монзуль (Харьков), арбитр ВАР – Виталий Романов
 
5 мая, среда, "Александрия" – "Колос" – Александр Шандор (Львов)
 
6 мая, четверг, "Минай" – "Шахтер" – Владимир Новохатний (Киев)
 
6 мая, четверг, "Рух" – "Олимпик" – Сергей Бойко (Киевская область), арбитр ВАР – Евгений Арановский
 
6 мая, четверг, "Ингулец" – "Львов" – Николай Балакин (Киевская область), арбитр ВАР – Денис Шурман
Источник:   Football.ua
 Тэги:  футбол, монзуль, харьков, ворскла, десна, арбитр, судья, кривушкин
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.05 Спорт Футбол. Харьковский "Металл" разгромил "Яруд" (ВИДЕО) 30.04 Спорт Футбол. Проигрывавший Металлист 1925 вырвал победу (ФОТО, ВИДЕО) 25.04 Спорт Футбол. Харьковский "Металл" разгромил симферопольскую "Таврию" (ВИДЕО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 