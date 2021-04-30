30.04.2021 15:38

Велоспорт. Харьковчане - вице-чемпионы многодневной гонки чемпионата Украины

Открытый командный чемпионат Украины по велоспорту на шоссе в многодневной гонке среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок состоялся городе Жолква Львовской области.

Победители и призеры определялись по итогам четырех этапов – "разделке" и трех групповых гонках. На каждом этапе в зачетные очки попадали по 20 лучших спортсменов. Их результаты суммировались и шли в общий зачет команд, за которые они выступали.

Харьковчане, несмотря на сильную конкуренцию, завоевали две серебряные награды в юниорской категории. Среди юниорок командное "серебро" добыли Арина Коротева, Анастасия Ивко, Валентина Кармазина и Лидия Малицкая. Совместными усилиями они заработали 199 очков на четырех этапах. Победу здесь одержала объединенная сборная, за которую выступали юниорки из Николаевской, Донецкой и Житомирской областей (442 балла). Третье место заняла команда Хмельницкой области (192 очка).

Валентин Кабашный показал второй итоговый результат среди юниоров в составе объединенной команды "МИКС-2" вместе со спортсменами из Винницкой области (220 очков). При этом Кабашный принял самое активное участие в наборе зачетных очков для команды, заехав на всех четырех этапах в ТОП-10. Победила еще одна объединенная юниорская сборная "МИКС-1", в активе которой было на 37 баллов больше. Третье место заняла польская команда lubartov (173 очка).

Еще двое харьковчан Алина Богдан и Станислав Заеленчиц выступали в составе объединенных команд среди элиты, но на пьедестал не попали, заняв восьмое и одиннадцатое командные места соответственно.