29.04.2021 16:31
ММА. Харьковская сборная - чемпион Украины
Участие в соревнованиях приняли 200 спортсменов из 19 областей Украины и Киева.
Чемпионат Украины по смешанным единоборствам (ММА) среди взрослых и молодежи состоялся в Харькове.
В личном зачете среди взрослых "золото" в весовой категории 61,2 кг. получил Владислав Дубков.
"Серебро" завоевали следующие харьковские спортсмены:
- Александр Пуляев (весовая категория 93+ кг.)
- Вячеслав Иващук (весовая категория 83,9 кг.)
- Дмитрий Алферов (весовая категория 70,3 кг.)
- Осман Мусаев (весовая категория 65,8 кг.)
Бронзовые награды выиграли:
- Николай Коваленко (весовая категория 93 кг.)
- Кирилл Соловьев (весовая категория 56,7 кг.)
- Марк Зурабов (весовая категория 56,7 кг.)
В общекомандном зачете взрослая сборная Харьковской области заняла 1 место. Второе за Киевской областью, а третье - за столицей Украины.
В личном зачете среди молодежи 1 место чемпионата досталось Кириллу Соловьеву (весовая категория 56,7 кг.), а 3-е занял Илья Лысяк (весовая категория 83,9 кг.)
В общекомандном зачете возрастной категории "молодежь" "золото" получила Киевская область, на 2-м месте расположилась Днепропетровская, на 3-м - Волынская.