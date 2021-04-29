29.04.2021 16:31

ММА. Харьковская сборная - чемпион Украины

Участие в соревнованиях приняли 200 спортсменов из 19 областей Украины и Киева.

Чемпионат Украины по смешанным единоборствам (ММА) среди взрослых и молодежи состоялся в Харькове.

В личном зачете среди взрослых "золото" в весовой категории 61,2 кг. получил Владислав Дубков.

"Серебро" завоевали следующие харьковские спортсмены:

- Александр Пуляев (весовая категория 93+ кг.)

- Вячеслав Иващук (весовая категория 83,9 кг.)

- Дмитрий Алферов (весовая категория 70,3 кг.)

- Осман Мусаев (весовая категория 65,8 кг.)

Бронзовые награды выиграли:

- Николай Коваленко (весовая категория 93 кг.)

- Кирилл Соловьев (весовая категория 56,7 кг.)

- Марк Зурабов (весовая категория 56,7 кг.)

В общекомандном зачете взрослая сборная Харьковской области заняла 1 место. Второе за Киевской областью, а третье - за столицей Украины.

В личном зачете среди молодежи 1 место чемпионата досталось Кириллу Соловьеву (весовая категория 56,7 кг.), а 3-е занял Илья Лысяк (весовая категория 83,9 кг.)

В общекомандном зачете возрастной категории "молодежь" "золото" получила Киевская область, на 2-м месте расположилась Днепропетровская, на 3-м - Волынская.